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Красный Полумесяц сообщил о возобновлении ударов в районе больницы Аль-Кудс

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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Израильские военные возобновили обстрел территории в районе больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца.

«ВВС Израиля возобновили удары по окрестностям больницы Аль-Кудс, обстрел которой ранее продолжался в течение нескольких дней. Рядом с больницей постоянно раздаются взрывы», — говорится в сообщении организации в X.

Там уточнили, что на территории Аль-Кудс находится 14 тыс. человек.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

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Ранее, 2 ноября, Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ скорой помощи. Уточняется, что один из медработников получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, у другого медика ранение стопы боевым патроном.

Во вторник, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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