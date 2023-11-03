Дирижер Чернушенко назвал смерть Темирканова потерей для отечественной культуры

Отечественная музыкальная культура понесла большие потери в связи со смертью 2 ноября худрука академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Об этом заявил в беседе с «Известиями» народный артист СССР дирижер Владислав Чернушенко, который был близко с ним знаком со студенческих лет.

«Уход из жизни Юрия Темирканова — невосполнимая потеря для всей отечественной культуры. А для меня лично это громадная боль, поскольку судьбы наши соединились и параллельно мы шли по жизни на протяжении шести десятков лет, со студенчества», — поделился он.

Чернушенко вспомнил некоторые значительные достижения Темирканова. Так, например, после победы во Всесоюзном дирижерском конкурсе тот возглавил Второй филармонический оркестр и довел его до высокого исполнительского уровня.

По словам народного артиста СССР, на протяжении многих лет вся творческая жизнь дирижера признавалась образцом высочайшего музыкального искусства — как в России, так и за рубежом. Чернушенко выразил уверенность, что имя Темирканова останется не только в памяти близких — по сохранившимся записям его работ будет учиться будущее поколение.

«Я полагаю, что в нынешнее время, когда наша музыкальная культура понесла большие потери, имя Темирканова навсегда останется в списке самых выдающихся дирижеров нашей страны», — заключил он.

О смерти Темирканова стало известно ранее, 2 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Прощание с дирижером пройдет в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.