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Американский генерал рассказал о «тренировках» пилотов из РФ и КНР

Генерал Келли: пилоты РФ и КНР тренируются на американцах как на тренажере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Самолеты РФ и КНР «сталкиваются» с американскими пилотами в горячих точках ради тренировки. Об этом заявляет генерал ВВС США Марк Келли в беседе с изданием Business Insider.

За последний год было зафиксировано несколько так называемых опасных ситуаций, когда российские и китайские самолеты сталкивались с ВВС США. Например, в марте этого года истребитель Су-27 Вооруженных сил (ВС) РФ перехватил американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper, после чего беспилотник упал в Черное море. Кроме того, подобные случае происходили в Сирии.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», ― приводит Business Insider слова Келли в заметке, опубликованной 1 ноября.

Генерал объяснил, что и Россия, и Китай чувствуют себя в воздухе крайне уверенно, что позволяет им взаимодействовать с ВВС Соединенных Штатов как с тренажерами.

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Ранее, 24 октября, российский Су-27 был поднят в воздух для недопущения нарушения госграницы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США над Балтийским морем. Истребитель выполнил свою задачу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее, 19 октября, российские истребители пресекли нарушение госграницы воздушными судами ВВС Великобритании над Черным морем. Целями являлись самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун».

До этого, 18 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что Военно-космические силы России страны начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Он обратил внимание на то, что на вооружении самолетов МиГ-31, которые будут выполнять эти задачи, стоят комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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