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Журналист рассказал об подрыве израильского танка бойцом ХАМАС

War Zone: боец ХАМАС за девять секунд заложил бомбу в израильский танк
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Фото: ХАМАС
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Боец, принадлежащий к группировке ХАМАС, совершил «сумасшедший рывок», быстро заложив бомбу в израильский танк «Меркава». Об этом написал в статье для издания The War Zone американский обозреватель Говард Альтман в четверг, 2 ноября.

По словам автора публикации, это произошло в разгар боя между ХАМАС и армией Израиля (ЦАХАЛ) в районе Газы Зайтун. Боец вырвался из укрытия, подложил в танк бомбу, после чего успел отбежать в сторону и выстрелить в «Меркаву» из гранатомета, чтобы подорвать боевую машину. Сам он сумел вновь спрятаться в укрытии и не пострадал.

Уточняется, что на такой маневр у него ушло около девяти секунд.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни», — рассказал о произошедшем обозреватель.

Как сообщил Альтман, видео распространили в социальных сетях представители ХАМАС. Оно записано на нашлемную камеру бойца.

Журналист отметил, что это видео наглядно демонстрирует хрупкость и уязвимость бронетехники, когда она действует в одиночку, а не в качестве дополнения к пехоте. Несмотря на то, что в момент девятисекундного рывка на бойца был направлен ствол другого танка, человек не пострадал, а вот бронетехника, возможно, получила серьезные повреждения.

Также, по словам журналиста, видео показывает, какую угрозу для ЦАХАЛ представляет обширная сеть туннелей, развернувшаяся под сектором Газа. Бойцы ХАМАС могут беспрепятственно перемещаться по ним и появляться перед противником в последний момент, уничтожая бронетехнику и солдат израильской армии.

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В этот же день Боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило об уничтожении в секторе Газа шести танков и двух бронемашин ЦАХАЛ. По утверждению представителя группировки, в ходе данной атаки были убиты и ранены несколько израильских солдат.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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