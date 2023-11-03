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На заставлявшего детей бегать в химзащите учителя возбудили дело

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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На преподавателя, который заставлял учеников бегать в противогазах и костюмах химической защиты на уроках физкультуры в Приморье, возбудили дело. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края в пятницу, 3 ноября.

Известно, что нарушения со стороны учителя происходили в общеобразовательной школе, в поселке городского типа Лучегорск. По факту недопустимых методов воспитания прокуратурой Пожарского района была проведена проверка.

«Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы № 4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников шестого класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сказано в сообщении.

На преподавателя, которая занимала также должность директора школы, было возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине вменяется ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»).

Сообщается также, что надзорное ведомство взяло на контроль всю дальнейшую работу по этому делу. Кроме того, будет проконтролировано восстановление и дальнейшее соблюдение всех прав учащихся.

Ранее, 27 сентября, дело возбудили на учителя физкультуры, который наносил удары по голове ученику. Это произошло в школе Владивостока, инцидент стал известен общественности, когда видео с избиениями попало в Сеть. Педагог извинился перед родителями ребенка, объяснив, что поступил неправильно, сорвавшись на ребенка, который вывел его.

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