Посольство РФ в Канаде призвало не критиковать Москву за решение о выходе из ДВЗЯИ

Посольство РФ в Канаде призвало Оттаву оказать влияние на Вашингтон, вместо того чтобы осуждать Москву за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в пятницу, 3 ноября, заявило диппредставительство в соцсети X.

«Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор», — говорится в сообщении.

Так дипмиссия прокомментировала опубликованное ранее заявление канадского министерства иностранных дел и его «глубокое разочарование» в связи с решением России выйти из ДВЗЯИ.

Ранее, 2 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Закон вступил в силу со дня его опубликования.

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день сообщил, что США обеспокоены решением Москвы, но намерены сохранить мораторий на проведение ядерных испытаний.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Ряд стран, в том числе США, его не ратифицировал, в то время как Россия это сделала в 2000 году.

30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.