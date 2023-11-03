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Эксперт предупредил о риске долгов даже по неиспользуемой кредитной карте

Адвокат Данилов предупредил о риске долгов даже по неиспользуемой кредитной карте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Долги по кредитным картам могут возникнуть даже тогда, когда клиент банка ими не пользуется. Об этом 3 ноября сообщает адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

По словам эксперта, нередки случаи, когда при оформлении дебетовых карт клиенту предлагают оформить и кредитную. В некоторых случаях это может быть ни к чему не обязывающее предложение, но в других оформление кредитки может подразумевать различные условия, о которых клиента могут не предупредить.

Данилов напомнил, что карта ― материальный носитель, привязанный к определенному счету, неиспользование которого не означает, что у клиента не образовалась задолженность перед банком. Например, с кредитного счета банк без предупреждения списывались суммы за обслуживание карт и других банковских сервисов.

«При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора», ― объяснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

В связи с этим Данилов настоятельно рекомендовал клиентам внимательно ознакомиться с предоставляемым банком договором до того, как подписывать его.

«Если вы хотите закрыть кредитную карту, нужно сначала погасить долг, если он есть, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета», ― резюмировал юрист.

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В этот же день стало известно, что в январе–сентябре текущего года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в такой же период годом ранее.

К концу сентября 2023-го общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 200 млрд рублей. В ФССП отметили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

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