На КПП «Рафах» сообщили о подготовке к выводу более 620 человек из сектора Газа

Более 620 человек смогут покинуть сектор Газа в пятницу, 3 ноября, через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные, опубликованные администрацией КПП в социальных сетях.

Согласно информации, среди эвакуированных будут как иностранные граждане, так и палестинцы с двойным гражданством. Список разделен на обладателей американских паспортов (их большинство) и граждан других государств.

Россиян в списке эвакуируемых из анклава на завтра нет.

Ранее, 1 ноября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. По его словам, ведется работа по выводу порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, в основном стран СНГ.

Ранее в этот день МИД Египта сообщил о работе над эвакуацией из сектора Газа около 7 тыс. иностранных граждан из более чем 60 государств. В рамках данных усилий помощник главы МИД провел накануне встречу с послами и представителями иностранных дипмиссий для обсуждения усилий Египта по началу открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах».

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан днем ранее, 1 ноября, через него палестинский анклав покинули 117 иностранцев, в том числе 35 детей.

Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа, тогда как CNN сообщал со ссылкой на американских чиновников, что через КПП могут быть эвакуированы 5–7 тыс. иностранных граждан.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.