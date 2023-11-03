Расчеты российской артиллерии нанесли удары позициям ВСУ
В зоне специальной военной операции (СВО) продолжают работу расчеты артиллерийской установки «Мста-Б» артиллерийского подразделения Южной группировки войск. Кадры боевой работы расчетов предоставило Минобороны в пятницу, 3 ноября.
Расчеты 152-мм буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б» наносят удары по выявленным огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.
Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее, 31 октября, Минобороны предоставило видео, на котором ивановские десантники ликвидируют опорный пункт противника в районе Артемовска.
28 октября заместитель командира минометного взвода с позывным Струна рассказал, что расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну из автомобилей ВСУ под Соледаром. Военнослужащий отметил, что расчет миномета «Василек» на указанном участке фронта работает ежедневно, днем и ночью. Корректируют работу орудия с помощью беспилотников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».