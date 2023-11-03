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Снайперы 1-го Донецкого корпуса рассказали о боях за Марьинку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские высокоточные стрелки активно применяют так называемый «снайперский террор» в ходе боевых действий за поселок Марьинка. Об этом рассказали «Известиям» бойцы в снайперском подразделении 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

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«Активно применяем так называемый «снайперский террор»: наблюдаем за передвижениями противника и стреляем при возможности. У врага сейчас такого нет. У нас сейчас уже есть специалисты по ночной работе и по дневной. В паре у одного стоит тепловизор, у другого — обычная оптика. Результаты приносим каждый день», — объяснил боец с позывным Лакоста.

При подготовке к штурму снайперы своим огнем изматывают оборону противника, удерживая его в постоянном напряжении.

«Поддержка штурма тоже производится. В основном это работа по важным целям: пулеметчики, гранатометчики, все те, кто может массово «крошить» наших ребят», — рассказывает военнослужащий с позывным Север.

На стрельбищах 5-й бригаде 1-го Донецкого корпуса обучение снайперов развернули с первых дней спецоперации. Сейчас они участвуют в боях за Марьинку. В обучении бойцов в бригаде объединили всё лучшее из доступного: опыт ветеранов войны на Донбассе, инструкторов из числа бывших сотрудников подразделений специального назначения РФ, гражданских стрелков-спортсменов.

Идут постоянные эксперименты — отрабатываются различные варианты организации отдельных снайперских подразделений и групп. В бою проверяются разные виды оружия, боеприпасов, приборов и снаряжения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 3 ноября, в 10:00

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