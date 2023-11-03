Вологодская область названа лидером по уровню гендерного равенства

Государственный университет управления представил Региональный индекс гендерного неравенства. В пятерку регионов-лидеров, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах, вошли Вологодская, Курганская область, Республика Коми, а также Владимирская и Омская области.

В числе «отстающих» регионов, как охарактеризовали группу с минимальными показателями гендерного равенства, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чечня, Астраханская область и Москва.

Методика расчета учитывает, в частности, показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.

Авторы исследования пояснили, что достаточно низкое положение Москвы в индексе, несмотря на то, что столица является самым экономически развитым регионом страны, объясняется тем, что регион продемонстрировал «минимумы по сравнению с Россией в целом» по показателям в сфере здравоохранения и социального благосостояния. При этом экономические и политические показатели столицы были высокими.

В Туве женщины получают больше экономических возможностей, чем мужчины. «Это может связано быть как с преобладанием численности женщин в регионе в целом», — полагают авторы. Также Тува имеет максимальное значение соотношения по субиндексу «Благосостояние» не в пользу мужчин. Это вызвано тем, что размер пенсий женщин выше, чем размер пенсии мужчин, и удельный вес работающих пенсионеров-женщин почти в два раза выше, чем пенсионеров противоположного пола.

В Минэкономразвития и Минздраве появление индекса не прокомментировали. Тем не менее среди ИП и самозанятых доля женщин составляет 43%, рассказали в экономическом ведомстве. «Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины», — сообщили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мужское — не женское: регионы оценили по уровню гендерного равенства