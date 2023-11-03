Участник космической миссии «Аполлон-16» Маттингли скончался на 88-м году жизни

Американский астронавт Томас Маттингли умер в возрасте 87 лет, сообщает 2 ноября директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны. Астронавт NASA Томас К. Маттингли II сыграл ключевую роль в успехе программы «Аполлон», и его яркая личность обеспечит память о нем на протяжении всей истории», ― сказано в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Маттингли в качестве пилота командного модуля совершил полет на «Аполлоне-16», длившийся с 16 по 27 апреля 1972 года. Во время выполнения миссии произошла пятая в истории человечества высадка людей на поверхность Луны.

По словам директора NASA, Томас Маттингли сыграл огромную роль для возвращения астронавтов с миссии «Аполлон-13» целыми и невредимыми, когда во время полета в космическом модуле произошел взрыв резервуара со сжиженным кислородом, который вывел из строя основную энергетическую установку корабля и систему регенерации воздуха в командном модуле.

Несмотря на то что Маттингли из-за болезни не смог принять участие в миссии, астронавту, находившемуся в пункте командного центра на Земле, удалось помочь коллегам в космосе избежать трагедии и благополучно вернуться домой.