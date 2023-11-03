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Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и до +7 в Москве в пятницу
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Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и до +7 в Москве в пятницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, утром местами туман ― такой ожидается погода в Москве и области 3 ноября, в пятницу. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +2.

В Московской области днем прогнозируют +2…+7 градусов, ночью похолодает до +3.

Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 748–749 мм ртутного столба.

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Ранее, 2 ноября, Гидрометцентр предупредил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать до 10:00 3 ноября в Москве.

В тот же день синоптики сообщили, что воздух в столице прогреется до +14 градусов к 5 ноября. Ранее в столице зафиксировали температурный рекорд. С начала месяца среднесуточная температура превышала +13 градусов.

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