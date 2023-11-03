CPJ назвал войну между Израилем и ХАМАС самым смертоносным периодом для журналистов
Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) в пятницу, 3 ноября, назвал войну между Израилем и ХАМАС самым смертоносным периодом для журналистов.
«Война между Израилем и сектором Газа стала самым смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликт, с тех пор, как CPJ начал документировать гибель журналистов в 1992 году», — говорится в коммюнике организации.
CPJ утверждает, что среди 10 тыс. человек, погибших с начала эскалации конфликта 7 октября, было по меньшей мере 36 журналистов и работников СМИ.
13 октября телеканал Al Manar сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны.
Позднее в этот же день агентство подтвердило гибель своего журналиста. Оно уточнило, что погибший — видеооператор Иссам Абдалла — входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.