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CPJ назвал войну между Израилем и ХАМАС самым смертоносным периодом для журналистов

CPJ: война Израиля с ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов
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Фото: Global Look Press/XinHua/Israel Defense Forces
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Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) в пятницу, 3 ноября, назвал войну между Израилем и ХАМАС самым смертоносным периодом для журналистов.

«Война между Израилем и сектором Газа стала самым смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликт, с тех пор, как CPJ начал документировать гибель журналистов в 1992 году», — говорится в коммюнике организации.

CPJ утверждает, что среди 10 тыс. человек, погибших с начала эскалации конфликта 7 октября, было по меньшей мере 36 журналистов и работников СМИ.

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13 октября телеканал Al Manar сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны.

Позднее в этот же день агентство подтвердило гибель своего журналиста. Оно уточнило, что погибший — видеооператор Иссам Абдалла — входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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