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Антонов рассказал о «фронтальном наступлении» США на Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США ведут «фронтальное наступление» на Россию, это проявляется как в политике и экономике, так и в вопросах прав человека. Об этом 2 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, — расшатать внутреннее единство в Российской Федерации», — приводит его слова Telegram-канал дипмиссии.

Также Антонов подчеркнул, что давление США будет усиливаться по мере приближения к выборам президента РФ в марте 2024 года.

При этом он отметил, что, несмотря на действия Вашингтона, российская экономика выстояла, — это подтверждается при анализе нынешнего пакета антироссийских санкций. США же, пытаясь навредить России, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву.

«Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», — резюмировал посол.

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Ранее в тот же день Антонов отметил, что новые санкции США, введенные против России, как и прежде, не принесли никакого результата.

Тогда же, 2 ноября, США расширили санкционный список против России. Новые санкции направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Перед этим, 31 октября, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что в последнее время США всё активнее пытаются расколоть Россию, ослабить ее и дестабилизировать обстановку вокруг нее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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