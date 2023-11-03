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Правительство Израиля приняло решение о прекращении всех контактов с сектором Газа

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Военно-политическое правительство Израиля приняло решение разорвать все контакты с сектором Газа, в том числе финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и прекращение выдачи разрешений на работу в Израиле. Об этом 3 ноября сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле. ― Ред.), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», ― сказано в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Кроме того, израильские власти приняли решение вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все предназначенные для сектора Газа средства. Это, согласно заявлению кабинета министров Израиля, станет дополнением исполняемому сейчас вычету средств, «выплачиваемых террористам и их семьям».

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2 ноября издание Politico сообщило о готовности Израиля обсуждать гуманитарную паузу в Газе. По информации источника из израильского правительства, Тель-Авив готов к гуманитарной паузе, однако вариант полного прекращения огня не рассматривается.

Ранее, 27 октября, глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Ранее в этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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