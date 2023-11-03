Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦАХАЛ допустили расширение операции к югу сектора Газа при необходимости
Экономика
Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год
Мир
Новым главой ВМС США впервые стала женщина
Общество
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и до +7 в Москве в пятницу
Мир
В Египте заявили о гибели 12 человек при обстреле жилого дома в секторе Газа
Мир
СМИ сообщили об организации Блинкеном встречи глав МИД арабских стран-союзников
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м

Экранизация романа «Весь невидимый нам свет» вызвала негативную реакцию кинокритиков

0
Фото: 21 Laps Entertainment
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Критики назвали сериал «Весь невидимый нам свет», вышедший на Netflix 2 ноября, слабой экранизацией одноименного романа пулитцеровского лауреата Энтони Дорра. Они отметили, что в одних эпизодах повествование идет слишком медленно, а в других — слишком быстро, а из-за этого, по их словам, теряется много нюансов.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 2 по 8 ноября

Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что поклонникам оригинального романа вряд ли понравится эта экранизация. Алисон Херман из Variety считает, что развернутая художественная полнометражная версия, возможно, сделала бы главных героев более глубокими.

Книга рассказывает о слепой французской девушке Мари-Лоре и немецком радисте Вернере во времена Второй Мировой войны. Хотя создатели сериала по большей части придерживались источника, в релиз все равно внесли сюжетные изменения, а некоторые события и вовсе не упомянули, что тоже вызвало вопросы у рецензентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 3 ноября, в 10:00

Сняли с полки: каким получился сериал «Весь невидимый нам свет»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023