Экранизация романа «Весь невидимый нам свет» вызвала негативную реакцию кинокритиков
- Новости
- Культура
- Экранизация романа «Весь невидимый нам свет» вызвала негативную реакцию кинокритиков
Критики назвали сериал «Весь невидимый нам свет», вышедший на Netflix 2 ноября, слабой экранизацией одноименного романа пулитцеровского лауреата Энтони Дорра. Они отметили, что в одних эпизодах повествование идет слишком медленно, а в других — слишком быстро, а из-за этого, по их словам, теряется много нюансов.
Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что поклонникам оригинального романа вряд ли понравится эта экранизация. Алисон Херман из Variety считает, что развернутая художественная полнометражная версия, возможно, сделала бы главных героев более глубокими.
Книга рассказывает о слепой французской девушке Мари-Лоре и немецком радисте Вернере во времена Второй Мировой войны. Хотя создатели сериала по большей части придерживались источника, в релиз все равно внесли сюжетные изменения, а некоторые события и вовсе не упомянули, что тоже вызвало вопросы у рецензентов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 3 ноября, в 10:00
Сняли с полки: каким получился сериал «Весь невидимый нам свет»