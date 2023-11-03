В Египте заявили о гибели 12 человек при обстреле жилого дома в секторе Газа

12 человек погибли при обстреле жилого дома на юге сектора Газа израильскими военно-воздушными силами (ВВС). Об этом сообщила египетская газета Al-Ahram в пятницу, 3 ноября.

ПО информации газеты, дом располагался в Хан-Юнисе. В тот момент там находился журналист Мухаммад Абу Хатаб, который работал на палестинском телевидении. Вместе с ним проживала его большая семья.

В результате налета израильских истребителей дом был подвергнут бомбардировке и разрушен. Под обстрелом погиб сам Абу Хатаб и 11 членов его семьи, включая жену, сына и брата.

Журналист освещал действия израильской армии против народа Палестины.

31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия.

В свою очередь, боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В этот же день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил, что тот был ликвидирован. Однако ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

Позже, 1 ноября, была совершена еще одна атака на жилой квартал лагеря беженцев Джабалия. По информации палестинского агентства WAFA, десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.