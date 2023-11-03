Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год

Члены Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрят вопрос о продлении в 2024 году разрешения на использование в России частот для аналогового ТВ: свои идеи по этому поводу они должны представить к середине ноября, рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Эту информацию подтвердили другие источники.

Срок, на который будет продлено разрешение, пока является предметом межведомственного обсуждения, однако участники рынка предлагают увеличить его еще на год, то есть до 2025 года, утверждает один из собеседников.

«Речь идет в первую очередь о региональных каналах. Первый и второй мультиплексы для жителей всех регионов страны — в «цифре», — напомнил источник, близкий к Минцифры.

Одной из целей перевода аналогового эфирного ТВ-вещания на цифровые технологии во всем мире было высвобождение частот (в диапазонах 174-230 МГц и 470-790 МГц) для сетей сотовой связи — именно поэтому данные частоты иногда называют цифровым дивидендом, объяснил партнер Comnews Researh Леонид Коник.

Однако наряду с 20 федеральными ТВ-каналами (объединенными в два пакета — мультиплекса, каждый из которых передается всего на одной частоте) в России действует свыше 30 значимых региональных каналов и около 130 масштаба города или района. Им места в цифровом эфире не нашлось, хотя с 2013 года на разных уровнях власти обсуждалась идея создания в РФ третьего мультиплекса — специально для региональных и городских каналов, утверждает он.

«В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда» (694-790 МГц) для развертывания сетей LTE и сетей следующих поколений», — отметили в пресс-службе МТС.

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Программа пересдач: власти намерены продлить работу аналогового ТВ на 2024 год