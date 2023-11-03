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Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Члены Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрят вопрос о продлении в 2024 году разрешения на использование в России частот для аналогового ТВ: свои идеи по этому поводу они должны представить к середине ноября, рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Эту информацию подтвердили другие источники.

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Срок, на который будет продлено разрешение, пока является предметом межведомственного обсуждения, однако участники рынка предлагают увеличить его еще на год, то есть до 2025 года, утверждает один из собеседников.

«Речь идет в первую очередь о региональных каналах. Первый и второй мультиплексы для жителей всех регионов страны — в «цифре», — напомнил источник, близкий к Минцифры.

Одной из целей перевода аналогового эфирного ТВ-вещания на цифровые технологии во всем мире было высвобождение частот (в диапазонах 174-230 МГц и 470-790 МГц) для сетей сотовой связи — именно поэтому данные частоты иногда называют цифровым дивидендом, объяснил партнер Comnews Researh Леонид Коник.

Однако наряду с 20 федеральными ТВ-каналами (объединенными в два пакета — мультиплекса, каждый из которых передается всего на одной частоте) в России действует свыше 30 значимых региональных каналов и около 130 масштаба города или района. Им места в цифровом эфире не нашлось, хотя с 2013 года на разных уровнях власти обсуждалась идея создания в РФ третьего мультиплекса — специально для региональных и городских каналов, утверждает он.

«В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда» (694-790 МГц) для развертывания сетей LTE и сетей следующих поколений», — отметили в пресс-службе МТС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программа пересдач: власти намерены продлить работу аналогового ТВ на 2024 год

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