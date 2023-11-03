Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке взрыва общежития РУДН
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в четверг, 2 ноября, в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции по столице.
Фигуранты дела — Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеев Д.Г. Им предъявлены обвинения по статьям приготовление и покушение на преступление (ч.1 ст. 30 УК РФ) и террористический акт (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Для Полякова и Сергеева избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 2 января 2024 года. Демин отправится под стражу на один месяц и 29 суток.
Ранее, 1 июня, источник «Известий» сообщил, что на территории объединенного военного комиссариата Останкинского района СВАО в Москве были обнаружены два подозрительных предмета, оказавшиеся, предположительно, самодельными взрывными устройствами. Одно из них успело сдетонировать, однако разрушений и пострадавших не оказалось.