Антонов отметил бесполезность западных санкций

Вашингтон ввел против Москвы новый пакет санкций, но они по-прежнему не работают. Такую позицию высказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала в четверг, 2 ноября.

«Только сегодня объявлены новые санкции против РФ. <…> Попали под санкции многие организации из зарубежных стран, которые пытаются работать в этих условиях с РФ. <…> Главный вывод какой? Санкции не срабатывают», — заявил посол.

По мнению Антонова, сельское хозяйство в России по-прежнему находится на достойном уровне, а техническое развитие страны продолжается так же успешно, как раньше. Экономика растет, и нет никаких сомнений в том, что западные санкции не могут ей навредить.

Ранее в этот день США расширили санкционный список против России. Новые санкции направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Тогда же опрос «Известиями» различных российских банков показал, что на работе финансовых организаций никак не сказываются всё новые и новые западные санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.