Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Сюжет:

Антонов отметил бесполезность западных санкций

Посол Антонов: санкции США против РФ не срабатывают
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон ввел против Москвы новый пакет санкций, но они по-прежнему не работают. Такую позицию высказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала в четверг, 2 ноября.

«Только сегодня объявлены новые санкции против РФ. <…> Попали под санкции многие организации из зарубежных стран, которые пытаются работать в этих условиях с РФ. <…> Главный вывод какой? Санкции не срабатывают», — заявил посол.

По мнению Антонова, сельское хозяйство в России по-прежнему находится на достойном уровне, а техническое развитие страны продолжается так же успешно, как раньше. Экономика растет, и нет никаких сомнений в том, что западные санкции не могут ей навредить.

ЕС и ноу: Евросоюз не получил предложений по новому пакету санкций
Что может включать 12-й набор мер против России и как ударят по европейским странам

Ранее в этот день США расширили санкционный список против России. Новые санкции направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Тогда же опрос «Известиями» различных российских банков показал, что на работе финансовых организаций никак не сказываются всё новые и новые западные санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023