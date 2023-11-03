«Сбер» повысил размер минимальной ставки по базовым ипотечным программам до 15,6%

Минимальная ставка по базовым ипотечным программам Сбербанка повысилась на 1,4 п. п., до 15,6% годовых, в то время как условия ипотеки по госпрограммам остались без изменений. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба «Сбера».

«Сбер» с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. «Сбер» скорректировал ставки на 1,4 п. п., в то время как рост ключевой ставки составил 2 п. п», ― приводит ТАСС сообщение представителей банка.

В пресс-службе подчеркнули, что минимальная ставка по программе «Господдержка» остается на прежнемем уровне, от 8% годовых, в то время как по «Семейной ипотеке» ― от 6% годовых, а по программе «Ипотека для IT» ― от 5% годовых.

Также в «Сбере» уточнили, что у клиентов, которые подали заявку и получили решение банка до 2 ноября включительно, есть 90 дней для оформления ипотеки на выгодных условиях.

За несколько дней до того, 27 октября, ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд — теперь она составляет 15%.

В тот же день глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в РФ нужно сворачивать по мере истечения срока их действия, так как они влияют на рост цен на жилье.

Глава ЦБ отметила, что за последние три года цены на жилье выросли на 90%, и это существенно выше инфляции и доходности. Набиуллина подчеркнула, что льготные ипотечные программы уместны только как антикризисные меры.