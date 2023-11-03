Контрнаступления Украины уже не существует, а политика Вашингтона в отношении Киева провалилась. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала в четверг, 2 ноября.

«Как представляется, американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — высказался посол.

Также, по мнению Антонова, США на данный момент не могут принять участие в реальном решении проблем мирового масштаба.

«Американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку», — считает Антонов.

Посол заявил, что Вашингтон не видит реальной картины происходящего, предпочитая заниматься самообманом. По словам Антонова, США считают, что они находятся «на островке свободы и благополучия, который позволит им решить все проблемы в одиночку», однако такое представление далеко от истины.

Ранее, 1 ноября, экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер предположил, что Украина лишится еще до 30% своих территорий, если не закончит конфликт на приемлемых для РФ условиях. По его мнению, ВС РФ решат все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи в ходе спецоперации на Украине, а киевские власти уже находятся на грани коллапса.

Перед этим, 30 октября, политолог-американист Малек Дудаков назвал ряд причин, по которым американцев больше не интересует помощь Украине. Среди них усталость общества от конфликта, провал украинского контрнаступления, политическая динамика в Вашингтоне, а также переключение внимания на конфликт в Израиле.

Несколькими днями ранее, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуются внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.