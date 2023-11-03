В центре Вены более 5 тыс. человек вышли на митинг в поддержку Израиля

В центре Вены в митинге в поддержку Израиля приняло участие более 5 тыс. человек. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает ТАСС.

Митинг проходит на площади Хельденплац. Возле сцены разместили 220 белых стульев — по количеству удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа израильских заложников.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Они зажгли свечи и фонарики смартфонов. Акцию поддержали в ведомстве федерального канцлера Австрии. В окнах здания, которые выходят на площадь, также были свечи.

Митинг прошел под усиленной охраной специальных подразделений полиции, так как он пришелся на годовщину теракта 2 ноября 2020 года. Тогда в Вене устроил стрельбу имевший судимость по террористической статье 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии.

В Австрии с момента обострения палестино-израильского конфликта введен повышенный уровень террористической угрозы.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе — кипе. Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Не менее масштабно проходят в разных странах мира и пропалестинские митинги. 28 октября в Турции прошел митинг в поддержку палестинской стороны с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе акции он заявил, что Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля». Прощаясь с участниками митинга, он заявил, что в тот день в Стамбуле собралось почти 1,5 млн человек.

В последние недели акции протеста в поддержку Палестины в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке проходят по всему миру. Так, в прошлую субботу, 21 октября, они возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции. До этого также массовая демонстрация была проведена и во Франции.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.