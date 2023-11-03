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Власти выдворят из России семью мигрантов после избиения школьника их ребенком

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Семью мигрантов депортируют из России за нарушение миграционного законодательства в результате избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщается 2 ноября на сайте областного ГУ МВД.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как восьмиклассник избивал школьника, который выглядел младше обидчика. Полицейские обратили внимание на эти кадры.

Как выяснилось, семья устроившего драку школьника нарушила миграционное законодательство.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», ― сказано в заявлении правоохранителей.

Сотрудники МВД заявили, что 41-летний гражданин другой страны нарушил правила миграционного учета Российской Федерации, в то время как его жена 1989 года рождения не покинула территорию РФ по истечении законного срока пребывания.

В отношении семейной пары составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России»). Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

По информации «РИА Новости», готовящаяся к депортации семья ― граждане Азербайджана.

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Ранее, в августе, в Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Так, горожане действовали вместе с группой иностранцев: они регистрировали мигрантов на территории города по подложным документам и получали за это деньги.

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