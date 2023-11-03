Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
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- Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить ему о о ходе расследования уголовного дела по факту причинения ребенку смерти по неосторожности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ в четверг, 2 ноября.
«Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в ведомстве.
Трагедия случилась 25 октября 2023 года. По предварительной информации, полуторагодовалый ребенок не удержался на лестнице и упал со ступеней, ударившись о пол. Малолетнего пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок погиб.
Руководитель следственного управления (СУ) СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников получил распоряжение докладывать о ходе расследования и обо всех новых обстоятельствах.
Ранее, 10 октября, трехлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Иркутске. СК возбудил уголовное дело по факту этому факту.