Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

На Украине сообщили о взрыве в Харькове

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прозвучал вечером 2 ноября в Харькове, сообщают украинские СМИ.

«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Общественное». Подробности произошедшего не уточняются.

По состоянию на 22:38 мск воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ
ПВО противника не справляется с большим количеством российских атак

Ранее, 30 октября, издание «Страна.ua» сообщило, что в Херсонской области подконтрольный Киеву город Берислав оказался без света из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Уточнялось, что объект был поврежден в результате удара по нему.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023