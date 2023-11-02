Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией

Правительство Словакии выделило €2,05 млн, которые будут направлены на проведение проверок въезжающих в страну через Венгрию для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом 2 ноября сообщает Словацкое телевидение.

Ранее срок проведения проверок был продлен до 23 ноября, которые до этого планировалось завершить к 3 ноября.

Контроль въезжающих с территории Венгрии усилился с 5 октября. Причиной этого решения стал большой поток нелегальных мигрантов, въезжающих страну. Сейчас в столице Словакии Братиславе и еще нескольких городах республики действует режим чрезвычайной ситуации.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, с 1 января 2023 году в страну въехало более 46 тыс. нелегалов, которые пересекли границу с территорий Венгрии и Сербии.

6 октября стало известно, что на саммите Евросоюза (ЕС) в Гранаде Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что именно позиция Польши сдержала процесс принудительной релокации нелегальных мигрантов. Он предложил Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в Польше нет социальной помощи для мигрантов.

Ранее, 3 октября, польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил о возобновлении временного контроля на границе со Словакией. Отмечалось, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов из Словакии увеличились почти на 1000%. Также, по словам польского министра, некоторые иностранцы едут через Польшу в Германию и другие страны Евросоюза: всего за две недели был выявлен и задержан 551 нелегальный мигрант, пояснил он.

Миграционный пакт ЕС предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа — выплату в общий фонд средств на их содержание. В июне Венгрия и Польша выступили против него.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.