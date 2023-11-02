Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве суд избрал меру пресечения для трех задержанных, которые подозреваются в попытке устроить взрыв в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в четверг, 2 ноября, в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции по столице.

Постановление вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Меры пресечения касаются трех подозреваемых: А. Полякова, М. Демина и Д. Сергеева.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по двум статьям — приготовление и покушение на преступление (ч.1 ст. 30 УК РФ) и террористический акт (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избраны для Полякова и Сергеева, а вот Демин отправится под стражу на один месяц и 29 суток.

Ранее, 1 июня, источник «Известий» сообщил, что на территории объединенного военного комиссариата Останкинского района СВАО в Москве были обнаружены два подозрительных предмета, оказавшиеся, предположительно, самодельными взрывными устройствами. Одно из них успело сдетонировать, однако разрушений и пострадавших не оказалось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023