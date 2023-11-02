В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
В Москве суд избрал меру пресечения для трех задержанных, которые подозреваются в попытке устроить взрыв в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в четверг, 2 ноября, в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции по столице.
Постановление вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Меры пресечения касаются трех подозреваемых: А. Полякова, М. Демина и Д. Сергеева.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по двум статьям — приготовление и покушение на преступление (ч.1 ст. 30 УК РФ) и террористический акт (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избраны для Полякова и Сергеева, а вот Демин отправится под стражу на один месяц и 29 суток.
Ранее, 1 июня, источник «Известий» сообщил, что на территории объединенного военного комиссариата Останкинского района СВАО в Москве были обнаружены два подозрительных предмета, оказавшиеся, предположительно, самодельными взрывными устройствами. Одно из них успело сдетонировать, однако разрушений и пострадавших не оказалось.