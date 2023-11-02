В Пентагоне отказались комментировать действия Израиля против ХАМАС

Пентагон не стал оценивать действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках ее операции против ХАМАС в секторе Газа. Это следует из заявления пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, которое прозвучало 2 ноября в ходе брифинга.

«Я не собираюсь говорить об операции Израиля. Мы уже заявляли, что продолжаем говорить им о важности соблюдения законов войны, что включает в себя понятие пропорциональности», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Райдера, Соединенные Штаты ожидают от Израиля соблюдения в ходе операций правил и законов войны.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила об окружении города Газа сначала с нескольких направлений, а еще позже — о его полном окружении со всех сторон. В свою очередь, боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило об уничтожении в городе шести танков и двух бронемашин израильских вооруженных сил.

Также израильская армия заявила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов, отметили там. Военнослужащие нанесли удар по отряду, который планировал запуск противотанковых ракет в сторону израильтян.

Видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

За несколько дней до этого, 31 октября, о необходимости соблюдения Израилем правил войны и норм международного гуманитарного права заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.