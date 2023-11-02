Суд Курска взыскал в пользу государства акции кондитерской фабрики «Конти-Рус»

Ленинский районный суд города Курск обратил в федеральную собственность акции местной кондитерской фабрики «Конти-Рус», дочернее предприятие украинской компании «Конти», которая оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 2 ноября сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

«Суд обратил в доход РФ акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», ― сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также к ответственности привлечено руководство вышеперечисленных организаций. Уточняется, что иск Генпрокуратуры подали к 10 физическим лицам, восемь из которых имеют иностранные паспорта, и шести организациям.

«В итоге Ленинский районный суд Курска запретил на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности работу объединения, включающего следующих граждан: Колесникова Б.В., Ахметова Р.Л., Ахметову-Айдарову Т.И., Кия С.В., Такташева Р.Ж., Такташеву Р.С., Такташеву Э.Ж., Черткова Ю.Д», ― заявили в пресс-службе.

Ранее, 30 октября, дом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в поселке городского типа Ливадия в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей. Стартовая цена имущества площадью 119,5 кв. м на аукционе была 24,6 млн рублей.

О том, что квартира семьи Зеленского в Ялте включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, заявлял спикер крымского Госсовета Владимир Константинов в конце марта 2022 года. Позднее, 24 мая 2023 года, она была национализирована, 7 октября выставлена на торги.

Константинов 3 февраля сообщал о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. По его словам, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции, отметил он.