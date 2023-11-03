В Москве рассказали о подготовке волонтеров к выставке-форуму «Россия»

Больше 1,5 тыс. волонтеров прошли обучение для участия в международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше 5 тыс. человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтерский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», — отметила вице-мэр.

Волонтеры, которых привлекут к работе на выставке, будут сопровождать гостей и участников мероприятия. Для этого они должны хорошо ориентироваться на территории ВДНХ, знать историю павильонов, а также правила общения с разными категориями посетителей, например, с детьми или людьми с особенностями здоровья.



Знания волонтеров проверят на итоговом тестировании. После него каждый участник получит сертификат и справочник с основной информацией о событии.



В ноябре обучение будет проходить в два этапа: заочный и очный. После дистанционных занятий для волонтеров проведут инструктаж на площадке.

Подготовка волонтерского корпуса началась с занятий для лидеров волонтерских команд. На профильных тренингах они выстраивают взаимодействие друг с другом, изучают место проведения и программу мероприятия, делятся управленческим опытом.

Дополнительное обучение проходят участники молодежного сообщества «STOлица». Они будут встречать гостей города, сопровождать группы на экскурсиях и решать организационные вопросы.