В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м

В Перми ликвидировано горение емкостей с горючей жидкостью на площади 200 кв. м. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте.

Сообщение о пожаре на улице Промышленной поступило в службы в 18:48 мск. К месту инцидента были направлены 65 спасателей и 16 единиц техники.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости», — говорится в сообщении.

В 19:51 мск открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 200 кв. м.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

«Угрозы распространения огня не допущено», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 1 ноября, сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в Ейском районе Краснодарского края. В тушении пожара площадью 5 тыс. кв. м было задействовано 54 человека и 18 единиц техники.