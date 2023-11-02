В России производителям запретили самовольно уменьшать упаковку продуктов

Производителям социально значимых видов продукции по ГОСТу запретили менять объем упаковки, который не предусмотрен межгосударственным стандартом. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила Генеральная прокуратура России на своем сайте.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — отметили в ведомстве, указав, что подобные махинации вводят в заблуждение покупателей.

В связи с этим 24 октября по инициативе Генпрокуратуры РФ в ГОСТ были внесены изменения, установившие единые требования к фасовке социально значимых товаров. Так, производители сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая, подсолнечного и сливочного масла, вермишели и других продуктов должны использовать фиксированные значения количества товара при желании соответствовать ГОСТу.

Согласно новым правилам, крупы подлежат фасовке весом 500, 1000 или 2000 г, молока — в тары 200, 250, 500, 1000 или 2000 мл, добавляет «Газета.Ru».

Соблюдение новых правил фасовки будет контролироваться органами прокуратуры.

В начале августа председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в разговоре с «Известиями» заявил, что уменьшение объема или веса товара при сохранении его стоимости можно считать введением потребителя в заблуждение. Люди видят на полке привычный для себя размер товара и воспринимают его как, например, 1 л, по этой причине они дополнительно не рассматривают тару, которая уже изменилась в размере, уточнил он.