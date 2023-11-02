Мужчина ранен в Донецке из-за сброса боеприпаса с украинского дрона

В Донецке мужчина получил ранение из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона украинской армии, написал 2 ноября в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Инцидент произошел в Петровском районе Донецка по улице Добровольского. Ранение получил мужчина 1979 года рождения.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее в этот день сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 44 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 155 боеприпасов. В результате погибла девушка в Куйбышевском районе Донецка, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра.

До этого, 31 октября, украинские боевики обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности три артиллерийских снаряда натовского калибра 155 мм и 15 снарядов калибра 152 мм. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.