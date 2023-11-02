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В Белом доме назвали число покинувших сектор Газа граждан США за два дня

Белый дом: сектор Газа за два дня покинули 79 граждан США
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Фото: REUTERS/Shir Torem
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Сектор Газа к настоящему моменту покинули 79 граждан США, заявил 2 ноября в ходе брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его данным, первые пять американцев пересекли границу сектора Газа с Египтом накануне. В четверг территорию анклава покинули еще 74 гражданина США с членами их семей.

В то же время он отметил, что число эвакуирующихся из сектора Газа американских граждан меняется в реальном времени.

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Ранее в этот день МИД Египта сообщил о работе над эвакуацией из сектора Газа около 7 тыс. иностранных граждан из более чем 60 государств. В рамках данных усилий помощник главы МИДа провел накануне встречу с послами и представителями иностранных дипмиссий для обсуждения усилий Египта по началу открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах».

Также 2 ноября стало известно, что порядка 600 человек смогут выехать в этот день из анклава через КПП «Рафах». Соответствующий список опубликовала пограничная служба сектора Газа.

В списке приводились имена 596 иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, в том числе 400 граждан США. Кроме того, в нем значатся подданные Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан днем ранее, 1 ноября, через него палестинский анклав покинули 117 иностранцев, в том числе 35 детей.

Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа, тогда как CNN сообщал со ссылкой на американских чиновников, что через КПП могут быть эвакуированы 5—7 тыс. иностранных граждан.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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