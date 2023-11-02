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В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана Сафави: ШОС нужно заключить пакт о ненападении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави призвал государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить пакт о ненападении. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Mehr.

«Я предлагаю, чтобы общая безопасность и устойчивый мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов Шанхайского соглашения. Образцом для этого может стать организация сотрудничества и заключение пакта о ненападении», — приводит агентство слова советника, сказанные в ходе консультаций с официальными лицами Катая в рамках визита в КНР.

Сафави также отметил, что «Вооруженные силы Китая и Ирана должны достичь общего понимания всех видов угроз и общих интересов».

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Ранее, 27 октября, иранский вице-президент Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС заявил, что Иран хочет создать в рамках Шанхайской организации фонд с целью совместного финансирования нефтегазовых проектов. Он также заявил о готовности экспортировать технико-инженерные средства во время первого этапа создания оборудования для нефтегазовой промышленности.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.

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