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Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов

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Фото: РИА Новости
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Росавиация выпустила информацию по безопасности полетов на тему выкатывания самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Документ есть в распоряжении «Известий» 2 ноября.

Как отмечается, с самолетами российских авиакомпаний за первые 10 месяцев текущего года произошло пять инцидентов, связанных с выкатыванием за пределы ВПП.

В связи с этим выпущены рекомендации для пилотов и сотрудников аэропортов.

Так, в числе прочего рекомендовано обращать внимание на различные отклонения. Например, на выдерживание приборной скорости, более потребной для посадки.

Также рекомендовано разобрать с летным составом критерии стабилизированного захода на посадку и стандартные эксплуатационные процедуры, рекомендации и ограничения по летной эксплуатации самолета по порядку ухода на второй круг после приземления и другие.

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Ранее, 27 сентября, СМИ сообщили, что Росавиация разослала в авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после случая с аварийной посадкой в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Ведомство требует обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и затем принимать решение об уходе на запасной аэродром.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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