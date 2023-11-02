Минфин США объявил о санкциях против нескольких российских банков

США расширили антироссийский санкционный список, внеся в него десятки физических и юридических лиц, в том числе кредитно-финансовые организации. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил американский минфин на своем сайте.

Так, под ограничения попал ряд российских банков и инвестиционных структур. Кроме того, рестрикции коснулись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Всего в санкционный список было внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц из России, ОАЭ, КНР, Монголии, Швейцарии, Турции и других стран.

Также 2 ноября руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подтвердил «Известиям», что карты UnionPay российских банков, попавших под новые санкции США, перестанут работать за границей.

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин рассказал «Известиям», что попадание банков в санкционный список приведет к тому, что они будут отключены от всех корсчетов американских и европейских крупных банков и будут использовать альтернативные схемы платежей — либо через страны СНГ, либо через дружественные страны. При этом в нескольких российских банках уже сообщили, что новые санкции никак не повлияют на их работу.

Накануне, 1 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, пытаясь ударить по РФ санкциями, в конечном счете наказали сами себя. При этом Запад продолжит усиливать санкционное давление, указал российский лидер.

Ранее, 8 августа, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов рассказал «Известиям», что, когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Подобные рестрикции неэффективны, подчеркнул он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.