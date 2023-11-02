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Комедия Полански с актером Петровым выйдет в прокат 23 ноября

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Фото: Кинопрокатная компания «Про:взгляд»
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Новая новогодняя комедия Романа Полански «Дворец», в которой снялся российский актер Александр Петров, выйдет в мировой прокат 23 ноября. Об этом «Газета.ру» сообщает в четверг, 2 ноября.

Помимо Петрова в фильме снялись такие звезды, как Фанни Ардан и Микки Рурк. Впервые картина была показана на Венецианском кинофестивале.

Петров признался, что участие в съемках стало для него настоящим приключением, и назвал фильм «выдающимся».

Режиссер отметил, что он до последнего оттягивал реализацию этого проекта, но после 90-летнего юбилея понял, что больше возможности может уже не представиться, передает НСН.

Комедия начинается с того, что 31 декабря 1999 года миллиардеры и знаменитости со всего мира съезжаются в один из самых дорогих и фешенебельных отелей Швейцарии для самой необычной встречи Нового года.

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Ранее в этот день сообщалось, что первые серии созданного РЕН ТВ остросюжетного многосерийного детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» о криминальных событиях в блокадном Ленинграде показали в онлайн-кинотеатре KION. Режиссер сериала Виталий Воробьев пригласил на главные роли Игоря Петренко, Александра Устюгова, Павла Трубинера, Екатерину Вилкову и Марию Лисовую.

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