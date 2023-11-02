СМИ заявили о критике Турцией двойных стандартов ЕС по Палестине и Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан раскритиковал двойные стандарты Европейского союза (ЕС) по Украине и Палестине во время закрытой встречи в Берлине под названием «Расширение и реформа ЕС». Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Те, кто разрешает нападки на нашу священную книгу, священный Коран, прикрываясь свободой слова, препятствуют тем, кто хочет выразить протест против ситуации в Палестине. Это неприемлемые двойные стандарты», — передает слова Фидана источник.

Кроме того, министр подверг критике политику ЕС по отношению к мирному населению в Газе и на Украине. Он также подчеркнул важность беспристрастного участия в процессе переговоров.

Ранее, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем». По его словам, Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку он «мобилизовал все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля».

Помимо этого, президент Турции прокомментировал итоги голосования по резолюции ООН, отметив, что только 13—14 стран поддержали позицию Тель-Авива. В связи с этим он сделал вывод, что «Израиль обречен на одиночество в мире». По его словам, «ООН сделала хороший шаг, приняв эту резолюцию».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.