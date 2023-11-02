Аномально теплая погода вернется в Москву 5 ноября

5 ноября в Москве ожидается аномально теплая погода. По словам синоптиков, воздух в столице прогреется до +14 градусов, сообщает телеканал «Известия». Ранее в столице зафиксировали температурный рекорд. С начала месяца среднесуточная температура превышала +13 градусов. Ранее 2 ноября воздух прогревался максимум до +12,2 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1942 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.