Хоровой дирижер Минин назвал Темирканова человеком поступка

Советский и российский дирижер Владимир Минин назвал своего друга и коллегу худрука академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова, о смерти которого стало известно ранее 2 ноября, человеком поступка. Он также рассказал о работе и жизни знаменитого дирижера.

Минин подчеркнул, что новость о смерти дирижера стала для него словно «гром среди ясного неба».

«Это огромная потеря для русского музыкального искусства. Удивительный не только музыкант, но и человек, изумительной души», — сказал Минин в беседе с телеканалом «Звезда».

Минин вспомнил о смелых действиях Темирканова, когда тот не был согласен с той или иной постановкой. Так, он отказался дирижировать «Пиковой дамой» в Париже в знак своего несогласия с постановкой и не стал выходить на поклон в Москве.

«Человек с честью, с достоинством, не говоря уже о его огромном таланте. Это был человек поступка... Достаточно вспомнить его невыход на поклон здесь в Москве, с той «Пиковой дамой», которой он был неприятно поражен, постановкой современного режиссера», — рассказал Минин.

Он также отметил работу дирижера с 6-й симфонией Чайковского, которая не всякому музыканту «подвластна». По его словам, под руководством Темирканова она воспринималась «удивительно современно».

О смерти Темирканова стало известно ранее в этот день, передает RT. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Прощание с дирижером пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, сообщает телеканал «360».

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.