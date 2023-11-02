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Нетаньяху заявил об успехах израильских военных в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Israel Defense Forces
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Израильские войска добиваются успехов в ходе операции в секторе Газа, заявил 2 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что военные преодолели окраины самой Газы — крупнейшего города в анклаве. По его словам, успехи Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впечатляют.

«Ничто не остановит нас», — подчеркнул Нетаньяху.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила об окружении города Газа с нескольких направлений.

Также израильская армия заявила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов, отметили там. Военнослужащие нанесли удар по отряду, который планировал запуск противотанковых ракет в сторону израильтян.

Видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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