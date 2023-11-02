Эксперт прокомментировал работу карт UnionPay попавших под санкции США банков

Карты UnionPay банков, попавших под новые санкции США, перестанут работать за границей, подтвердил «Известиям» в четверг, 2 ноября, управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее в этот день США расширили антироссийский санкционный список, внеся в него десятки физических и юридических лиц. В частности, санкции коснулись нескольких крупных российских банков и компаний, а также военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Так, попавший под ограничения банк «Русский стандарт» на своем сайте оповестил клиентов, что санкции не окажут значительного влияния на работу организации, однако предупредил, что «операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время». При этом карты данной платежной системы продолжат работать на территории России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.