Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»

Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного Полумесяца, в результате несколько медработников получили ранения. Об этом организация заявила 2 ноября.

«Израильские силы открыли огонь по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца, в то время как ее команда выполняла свою гуманитарную миссию по транспортировке раненых в секторе Газа. Этот печальный инцидент привел к ранениям у парамедиков», — говорится в сообщении в соцсети X.

Уточняется, что один из медработников получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, у другого медика ранение стопы боевым патроном.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорвала первую линию обороны Газы, после чего столкнулась с ожесточенным сопротивлением боевиков. Силы Израиля продолжают уничтожать цели на территории региона.

Во вторник, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

До этого, 29 октября, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сотни раненных в палестинском секторе Газа хирурги оперируют без анестезии из-за нехватки медикаментов.

26 октября главный хирург больницы в Эль-Аксе в секторе Газа Абделькараим Эссалут сообщил, что существует острая нехватка необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.