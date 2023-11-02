Врач назвала причины появления темных кругов под глазами

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала в четверг, 2 ноября, в связи с чем могут возникать темные круги под глазами.

Специалист отметила, что их могут вызвать такие состояния, как: гипоксия (нехватка кислорода. — Ред.) тканей на фоне анемии, проблем с сердцем или почками, бронхолегочные заболевания, а также проблема с фенестрированными капиллярами. Егорова уточнила, что в первых трех случаях речь идет о недостаточном снабжении организма кислородом, из-за чего начинается посинение тканей.

«Фенестрированные капилляры — это те капилляры, в которых есть мини-отверстия, иногда называемые окнами. Они активно участвуют в газообмене, и если что-то идет не так, то начинается сбой доставки кислорода. Ткани в области глаза тонкие, сосуды под ними синие, поэтому появляется характерный оттенок», — сказала она в беседе с сайтом aif.ru.

Врач добавила, что прием некоторых препаратов, проблемы с пищеварительной системой и другие факторы тоже могут повлиять на появление синих кругов под глазами.

Надо обращаться к врачу и искать причину такого явления. В домашней же обстановке можно использовать патчи, различные примочки по типу компрессов или диски с чаем.

Если же темные круги слишком сильно выражены, можно попробовать использовать инъекцию специальным филлером — ее вводят в носослезную борозду. Для этого используется препарат, обогащенный витаминами и микроэлементами, чтобы напитать и уплотнить кожу. Решение об использовании такого филера принимает врач, так как он подходит далеко не всем, обратила внимание специалист.

Также стоит уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе, чтобы организм получал достаточно кислорода.

В свою очередь, пластический хирург, к.м.н. Илья Алмазов рассказал, как избавиться от отека глаз после слез. Прежде всего, врач посоветовал умыть лицо холодной водой, однако не тереть глаза. После этого стоит аккуратно помассировать область век для стимуляции кровотока.

19 сентября профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистой патологии. Проявлением различных сердечных проблем может быть цвет кожи: «синюшные» губы, лицо, шея, руки и ноги, а также бледность. На кардиологические проблемы также могут указывать отеки, мешки под глазами, увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость, передает RT.

Кроме этого, темные круги могут сигнализировать о дефиците железа в организме и развитии заболеваний щитовидной железы, сообщает телеканал «360».

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, такой внешний признак также может возникнуть в результате нарушения работы печени. Кроме того, причиной появления темных кругов под глазами нередко становится сердечная недостаточность, передает НСН.