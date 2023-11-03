За год россияне потратили на картофель фри более 9 млрд рублей
Сеть ресторанов «Бургер Кинг» 3 ноября поделилась с «Известиями» аналитикой объема продаж за прошедший год. Лидер рейтинга — картофель фри, на который россияне с прошлого сентября потратили более 9 млрд рублей.
Отмечается, что это примерная стоимость тысячи квартир в Москве. А если взвесить все купленные в сети ресторанов порции картофеля, которых насчитывается более 90 млн, то получится почти 11 тыс. т — примерно столько же весят 100 загруженных по максимуму Boeing 737.
31 октября врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, по ее словам, это жареное мясо с картошкой или запеченное «мясо по-французски».