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Россиян ждут длинные выходные

Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В первых числах ноября у россиян будут традиционные длинные выходные, установленные в честь праздника — Дня народного единства. «Известия» рассказывают, на какие дни они приходятся и как долго получится отдыхать.

День народного единства — торжество, посвященное подвигу народного ополчения, бойцы которого в 1612 году выдворили из Москвы польских интервентов. Он отмечается 4 ноября, и этот день всегда является нерабочим.

В 2023 году россияне будут отдыхать на протяжении трех дней: с 4 по 6 ноября. Так как День народного единства выпал на субботу, дополнительный выходной будет перенесен на начало новой недели — понедельник. При этом в пятницу, 3 ноября, многие учащиеся и сотрудники некоторых организаций уйдут домой раньше в связи с сокращенным рабочим днем.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

Большинство жителей страны вернутся на работу и учебу во вторник, 7 ноября. Однако некоторые категории граждан не оставят рабочие места и в праздники. Это касается сотрудников экстренных служб, непрерывно действующих предприятий, а также тех, чей график устанавливается трудовым договором.

Ранее «Известия» рассказали, куда сходить на День народного единства в Москве всей семьей.

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