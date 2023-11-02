Политолог назвал причину отзыва Бахрейном своего посла из Израиля

Политолог Дмитрий Бридже объяснил в беседе с «Известиями» 2 ноября, почему Бахрейн решил отозвать посла из Израиля и приостановить экономические отношения с еврейским государством. По его словам, власти Бахрейна опираются на риторику населения, не поддерживающую действия Израиля в секторе Газа.

«Если говорить о действиях властей Бахрейна, то это связано с тем, что, во-первых, они выступают против продолжения наземной операции Израиля на территории сектора Газа, где погибает мирное население, дети и женщины. Во-вторых, это связано с населением Бахрейна, которое видит, что если власть будет поддерживать в дальнейшем Израиль, то придется выступить против этой власти, таким образом, власть понимает, что могут быть протесты», — считает Бридже.

Поэтому, по словам политолога, власти Бахрейна придерживаются риторики гражданского населения и разных организаций, выступающих против политики израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как возможные волнения могут повлиять на экономическую и политическую ситуацию в стране.

«И это не только в Бахрейне, это во многих арабских странах, потому что если будут волнения, то, возможно, какие-то внешние силы воспользуются этим <...>. Эти волнения могут привести к опасной тенденции, поэтому им приходится выполнять требования своего населения», — подчеркнул политолог.

Всё это не сильно повлияет на экономику страны, поэтому большого минуса для Бахрейна от приостановки экономических отношений не будет, резюмировал Бридже.

Ранее в четверг, 2 ноября, руководство Бахрейна приняло решение отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа. В палате депутатов королевства отметили, что такой шаг является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку законных прав братского палестинского народа.

За день до этого об отзыве посла из Израиля сообщили и в МИД Иордании. Глава дипведомства Айман ас-Сафади указал, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в Газе. Те же действия предприняли президент Чили Габриэль Борич и власти Колумбии.

До этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипотношения с Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.